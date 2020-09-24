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Mehmet Tezkan: Merkez Bankası Saray'ın ekonomi politikasının iflasını ilan etti

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

24 Eylül 2020 16:32

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda "Merkez Bankası sadece faiz yükseltmekle kalmadı, Saray'ın ekonomi politikasının iflas ettiğini de ilan etti" dedi. 

Erdoğan'ın "Faizi indirirsek enflasyon da aşağıya iner" görüşünün tutmadığını dile getiren Tezkan, "Faiz aşağıya inince para dolara, Euro'ya gitti. Parası olan dövize yatırdı. Bir dönem bugün itibariyle kapandı. Ekonomistlerin dediği doğru. Önce enflasyonla mücadele edeceksin ki faiz aşağıya ineceksin" diye konuştu. 

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