Mehmet Tezkan: Korkarım bu iktidar Koronavirüs vergisi de koyacak

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda artırılan deprem vergilerine değinerek "Korkarım bu iktidar Koronavirüs vergisi de koyacak" dedi.

"Bu iktidar geçici dümeniyle Koronavirüs vergisi koyabilir" diyen Tezkan, "Bir süre sonra onu kalıcı hale getirebilir" dedi ve bu sözlerini örneklerle açıkladı.