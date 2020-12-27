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Mehmet Tezkan, Ertuğrul Özkök'ün 'Metin Akpınar' ile ilgili yazısını yorumladı: "Otosansür, sansürden daha kötüdür!"

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

27 Aralık 2020 12:56

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, yayınladığı videoda isim vermeden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün dün yayımlanan "Dün Metin Akpınar'ı arayıp şu soruyu sordum" başlıklı yazısını yorumladı.

Tezkan yazı için "Metin Akpınar'ı yazıyorsun ama neden mahkemeye çıktığını yazmıyorsun, şikayet eden kim o da yok, işte bu oto sansür, işte en kötüsü bu... Otosansür, sansürden daha kötüdür" dedi. 

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın 23 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında savunma yapan Akpınar, “Ben kimliğim, bilgi birikimim, karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim” demişti. 

Dosyada müşteki olarak yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  avukatı ise şikâyetlerinin devam ettiğini söylemişti. Mahkeme, Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vermişti. Müjdat Gezen'in mazeretini kabul eden mahkeme, avukatına müvekkilini hazır etmesi için önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti. 

Sanatçılar hakkındaki iddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmıştı.

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