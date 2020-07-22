Mehmet Tezkan: Diyorlar ki, "Sosyal medyaya ahlak gelecek"; önce yazılı basına gelse!

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda, iktidarın sosyal medyayı denetim altına alma girişiminden hareketle, Sabah Gazetesi'nin Muharrem İnce hakkında yaptığı 'Atılmamış Tweet' haberini gündeme aldı.

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"İktidar sosyal medyayı zapturapt altına almak istiyor. Diyorlar ki, yalan burada, hakaret burada, iftira burada" diyerek sözlerine başlayan Tezkan, dikkatleri televizyonlara ve gazetelere çekerek asıl buralara bakılması gerektiğini ifade etti.

Sabah Gazetesi'nin Muharrem İnce hakkında yaptığı haberi 'niyet okuma gazeteciliği' olarak değerlendiren Tezkan, "Muharrem İnce düşünmüş. Paylaşımda bulunmamış. O düşündüğünü gazete öğrenmiş manşet yapmış. Niyet okuma gazeteciliği... Bu mudur gazetecilik? Sonra da bugün, sosyal medya konusunda haber yapmışlar "Sosyal medyaya ahlak gelecek" diye. Önce yazılı basına ahlak gelsin, sonra sosyal medyaya yavaş yavaş gelir" diye konuştu.