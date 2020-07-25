Mehmet Tezkan: Ayasofya'nın açılışının gövde gösterisine dönüştürülmesi, alınan büyük riske değdi mi?

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Ayasofya'nın açılışında Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun uyarısına rağmen yaşanan kalabalık görüntüyü eleştirdi.

"Ayasofya'nın açılışının gövde gösterisine dönüştürülmesi, alınan büyük riske değdi mi? 'Hayatınız riske yenilmesin' diye her gün uyaran Sağlık Bakanı neden suskun" diyen Tezkan, "böyle bir gövde gösterisine değdi mi?" diye sordu.