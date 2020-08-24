Mehmet Tezkan, 30 Ağustos kutlamalarının iptalini değerlendirdi: Pandemi varmış, Ayasofya'nın açılışında niye yok?

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının Koronavirüs sebebiyle iptal edilmesini konu aldı.

Tezkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının pandemi sebebiyle iptal edilmesinin üzerine, Ayasofya'nın açılışını hatırlattı. Tezkan, "Peki Ayasofya'nın açılışında 350 bin kişiyi meydana toplayanlar ne?" dedi.