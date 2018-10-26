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Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'a: Yalan söylemek babasından miras olabilir

26 Ekim 2018 19:11

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'la arasındaki gerginliğe ilişkin "Bu terbiyesizliğin bir bedeli olmayacaksa biz kendi hukukumuzu korumasını biliriz" dedi. Metiner, Arınç'ı yalancılıkla suçlayarak, "Yalan söylemek babasından miras olabilir" ifadelerini de kullandı. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç'ın kendisine saldırmak istediğini ileri sürdü. Metiner'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma, Mücahit Arınç bir internet sitesinden yanıt verdi. Arınç, Metiner'le arasında "Ona şunu dedim; babamla ilgili eleştirel şeyler yazıyorsun. Tamam da, niye tehdit dili kullanıyorsun! Ağız dalaşı yaşandı aramızda... Fiziki bir müdahalem olmadı. Zaten dışarı kaçtı." şeklinde bir diyalog geçtiğini ifade etti.

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