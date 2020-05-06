Mehmet Metiner, Bakan Albayrak'ı ve ekonomiyi överken ekranda görülen rakamlar, gündem oldu

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in "Güçlü ekonomi için Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum" dediği anlarda ekranın sağ alt köşesinde doların 7.10 TL'ye dayandığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunup yönettiği Akış Çemberi programına konuk oldu.

Metiner'in Türkiye'nin ekonomisini övdüğü anlarda ekranlara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mehmet Metiner'in ekonomi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ettiği anlarda ekranın sağ alt köşesinde doların 7.10 TL'ye dayandığı görüldü.

"Ekonomik refahı yaygınlaştıran bir hükûmetimiz var"

"Hala ekonomimizin çöktüğünü söylüyorlar. Biz ABD, İspanya, İngiltere ve tüm Avrupa ülkelerine yardım gösteriyoruz. Ve hepsi bu korona günlerinde gösterdiğimiz tavrı alkışlıyorlar.

Bir diğer husus, ben Berat Albayrak'ı tebrik ediyorum. Bugün güçlü bir hükûmet var. Hem koronayı çok iyi yöneten bir hükûmetimiz var hem de ekonomik refahı vatandaşlarına yaygınlaştıran bir hükûmet var."