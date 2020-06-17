Mehmet Ali Erbil uzun süre sonra ilk kez görüntülendi

Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi.

Mehmet Ali Erbil, 1.5 yıl önce evindeki banyoda düşmüş Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Erbil taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.