T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar

"Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı; şimdi yapsam Taksim'de asarlar"

22 Mart 2021 20:22

Uzun süredir rahatsızlığından dolayı evinde olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram üzerinden katıldığı canlı yayında yıllar önce yayınlanan programında yarışmacıların ağzına salam sokmasıyla ilgili konuştu. Prodüksiyonun isteklerini yaptığını söyleyen Erbil, "Şimdi yapsam Taksim'de asarlar" itirafında bulundu.

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı evinde tedavi gören şovmen Mehmet Ali Erbil, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yaptığı Mücbir Sebepler programının konuğu oldu. Kuşum Aydın'ın da dahil olduğu yayında samimi itiraflarda bulunan Erbil, yıllar önce seyircinin ağzına baton salam sokmasıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı; şimdi yapsam Taksim'de asarlar"

Çarkıfelek'te yaşanan en komik anları konuşurken kahkahanın eksik olmadığı yayında, Küçükçağlayan'ın "Pantolon indimeyi, ağza sosis sokmayı özlediniz mi?" sorusu üzerine konuşan Erbil, şunları söyledi:

"Sosiste hatam var. Üstelik bir de Macar sosis. Bir de bir elimle birine, öbür elimle öbürüne yediriyorum. Prodüksiyon bunlarla uğraşıyor. Ben de ergen gibi onlar elime ne verirse seyirciye yediriyorum. Bizim zamanımızda birazcık televizyonlarda hoşgörü vardı. Şimdi yapsam Taksim'de asarlar."

 

mehmet ali erbilBartu KüçükçağlayanMelikşah AltuntaşKuşum Aydınsalambaton salam

Diğer Videolar

AKP'li olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan'a İşkencedere çağrısı: 19 sene sen istedin biz verdik, şimdi ben senden istiyorum, vadimizi bırakın

Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail'den TRT dizisine tepki: Geri zekalı mısınız?

Denize giren çocuk köpek balığından son anda kaçmayı başardı

Davutoğlu: Sedat Peker'e devlet adına koruma veren siz değil miydiniz; bu iktidar bitiyor, seçim olmazsa yıldırım düşer!

Adana Demirspor şampiyonluk turu attı; "tam kapanma" yasakları lafta kaldı!

Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Sabah sabah telefonum çaldı, baktım arayan Acun Ilıcalı...

Akşener: İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve CHP birlikte, HDP...

Ahmet Hakan: Fiyatlar el yakarken, tam kapanmanın yol açtığı öfke...

“Erdoğan, Bahçeli’yi ikna ederek erken seçim düğmesine basacak”...

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

Sedat Peker'den üçüncü video: "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24