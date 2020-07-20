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Medipol Başakşehir Başkanı Gümüşdağ kutlamada seslendi: Erdoğan'a söz vermiştik; 6 yıl sonra yerine getirdik

20 Temmuz 2020 09:02

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kutlamalar esnasında ekip otobüsünden taraftarlara “Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yönetim kurulunun tamamı çok önemli bir mücadele verdiler. Bu işe çok inandılar. Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı" dedi. 

Tüm teknik ekip ve futbolcularını kutlayan Gümüşdağ, “2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir Kulübü'nü kurduk. Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. 6 yıl sonra sözümüzü yerine getirdik. Artık Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'dir" dedi. 

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