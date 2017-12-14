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Meclis'te ''haddini bil'' tartışması

14 Aralık 2017 13:59

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile kendisine "haddini bil" diye bağıran CHP'li Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı. Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekilleri arasında zaman zaman çok sert tartışmalar yaşanıyor. Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP'nin ortaya attığı bazı iddialara cevap verdi. "Haddini bilerek konuş" Akdağ'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı konuşuyorsun, haddini bilerek konuş" diye bağırdı.

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