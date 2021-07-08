Meclis'te tütün yasağı araştırma önergesi görüşmelerinde gerginlik

TBMM Genel Kurulu’nda, tütün yasağının ardından üreticilerin sorunlarının araştırılması talebiyle verilen Meclis Araştırma önergesi üzerindeki görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, tütün yasakları karşısında tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılması talebiyle CHP’nin verdiği Meclis Araştırma Önergesi’nin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, önergesinin gerekçesini açıkladıktan sonra, “Sayın Başkanım, ben Adıyaman’da, Malatya’dan, Türkiye’nin her tarafından ekmek için, onur için mücadele eden insanlarla dayanışma adına, onlarla birlik olma adına kürsüyü terk etmeyeceğim. Ta ki iktidar partisi bu milletin sesini duyana kadar” dedi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar ise diğer siyasi parti gruplarının görüşlerinin de alınması adına Tutdere’nin sözlerini tamamlamasını talep etti. AKP’li Ramazan Can ise “Başkanım, kürsüyü işgal ediyor” dedi. Tutdere’nin konuşmasını sürdürmesi üzerine, birleşime 10 dakika ara verildi.

Verilen ara sırasında, Tutdere, kürsüyü terk etmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da aralarında olduğu bazı CHP milletvekilleri de Tutdere’ye destek verdi.

Bu sırada AKP milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Milletvekilleri yaşanan gerginliği cep telefonu kamerası ile kaydetti. Tutdere ve AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat arasında tırmanan gerginliğin bir süre devam ettiği görüldü.