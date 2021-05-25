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Meclis'te HSK protestosu: HDP'li vekiller Genel Kurul'u terk etti

25 Mayıs 2021 17:40

HDP, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçilecek 7 üyenin Meclis Genel Kurulu’ndaki seçimini protesto etti. 

HDP'li vekillerin Genel Kurulu terk etmesinden önce protestoya ilişkin açıklama yapan Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Bunun sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefetin de yaptığı yanlış bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle seçimlerden çekileceğimizi TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na da katılmayacağımızı sizlere ifade etmiş olduk" dedi. 

Açıklamanın ardından HDP grubu Genel Kurulu alkışlarla terk etti.

HDP, HSK'ya seçilecek olan 13 yargı üyesi ile ilgili CHP ve İyi Parti'nin iktidarla uzlaşmasına itiraz ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanan Adalet Bakanı ve Yardımcısı ile diğer 4 üyenin de Cumhurbaşkanı tarafından seçildiğine  dikkat çeken HDP, 3 üyenin muhalefet tarafından seçilmesi üzerine yapılan uzlaşının mevcut yargı düzenini meşrulaştırmak olduğunu savunuyor.

HDP, üyelerin partilerin seçimiyle değil, ilke ve liyakata göre belirlenmesini öneriyor. 

 

 

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