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Meclis Başkanvekili Akar sinirlendi: Hay senin!

Durumu fark eden Akar, eliyle ağzını kapattı

08 Aralık 2021 09:14

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. Bugün TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alındı. 

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin katılmasıyla büyüdü. 

TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın müdahalelerine rağmen tartışma sürdü. Bu sırada Akar'ın ağzından "hay senin" şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, eliyle ağzını kapattı.

TBMM Genel KuruluMuharrem Kasapoğlu'Hay seninMeclis BaşkanvekiliTBMM Başkanvekili Haydar Akar

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