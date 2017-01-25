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'Mavi Bodrum' belgeseli 3 günde 65 bin izlendi!

25 Ocak 2017 12:27

Bodrum'da cennet koy ve adalarını tanıtmak için yapılan 'Mavi Bodrum' isimli video, sosyal medyada ilgi gördü. Bodrum'un cennet güzelliklerini ortaya koyan görüntüleri Facebook'ta üç günde 65 bin kişi izledi, 2 bin 800 kişi de paylaştı. Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Bodrum Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi tarafından geçen yaz aylarında 6 ay boyunca çekilen ve 200 saatlik drone ile yapılan hava çekimlerinden elde edilen Mavi Bodrum Belgeseli, izleyenleri hayran bıraktı. Üç gün içerisinde 65 bin kişi tarafından izlenen ve 2 bin 800 kişi tarafından paylaşılan 3 dakika 44 saniyelik Mavi Bodrum görüntüleri büyük beğeni topladı. Bodrum'un limanı ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden başlanıp, mavi yolculuğun önemli duraklarından Orak Adası, Kara Ada, Adaboğazı, Çatalada, Kaşık Adası, Apostol Adası ile Kisebükü, Kargı, Bitez, Kaçakçı, Yalı, Gündoğan, Torba ve Kuyucak koylarında havadan yapılan çekimlerde denizin ve ormanların tüm doğallığı izleyenleri mest etti.

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