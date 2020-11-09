MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu; duygusal anlar...

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 95. bölümünde Barbaros, Uğur ve Furkan'ın elemeye kaldığı mücadelede yarışmaya veda eden isim Furkan oldu. Elenen yarışmacı gözyaşlarına hakim olamazken şeflerden Somer Sivrioğlu da duygusal anlar yaşadı.

MasterChef'in son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik bir oyun için karşı karşıya geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlığı için karşı karşıya gelen iki takım, saray mutfağı yemeklerini yapmaya çalıştı. Pestilli tutmaç çorbası, soğanlama, kavun dolması ve güllaç yapan iki takım yarışmacıları, en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. Mücadelenin sonunda şeflerin en çok beğendiği ve dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

Eleme adayları seçildi

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanmasının ardında eleme potasına girecek ismin belirlenmesi için takım oylaması yapıldı. Kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında yaptığı oylamada en fazla oyu atarak haftanın üçüncü eleme adayı olarak Uğur'u gösterdi. Oylamanın ardından daha önce aday gösterilen Barbaros ve Furkan'la beraber elemeye kalan isimler netleşmiş oldu.

Furkan yarışmaya veda etti

Potaya giren Uğur, Furkan ve Barbaros, Mehmet Şef'in tarifi olan kaz ciğeri terrineyi yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımının ardından gecenin en iyi yemeğini yapan Uğur oldu. Mücadelenin sonunda yarışmada favori olarak gösterilen Furkan, MasterChef Türkiye macerasını noktalamış oldu. Furkan'a sarılıp vedalaşan Şef Somer Sivrioğlu da duygusal anlar yaşadı.

Elemenin ardından kendisini kuliste bekleyen arkadaşlarının yanına giden Furkan, Emir ve Eray'a sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.