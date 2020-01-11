MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4 yıldır satmaya çalışıyoruz

Eski MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş'ın YouTube kanalına konuk olan Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villasını 4 yıldır satmaya çalıştıklarını ancak Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı satamadıklarını söyledi.

TV8'de yayınlanan MasterChef'in yarışmacısı Güzide Mertcan, eski yarışmacılardan Uğur Kardaş'ın YouTube kanalında yayınlanana programına konuk oldu.

Uğur Kardaş'a 7 milyon TL'lik villasının kapılarını açan Güzide Mertcan, sosyal medyada sık sık gündem olan evi için şunları söyledi:

"Evin neden bu kadar olay olduğunu ben de anlamadım. Bir sürü haber sitesinde çıktı ve siyasi bağlantı olduğu için olay oldu. Evi siyasete bağladılar. Buna hak veriyorum çünkü insanlar 'Helal para kazanmamış' gibi düşünüyorlar.

Bu ev benim tarzım değil. Biz bunu satarız diye yatırım olarak aldık. Türkiye'de yaşanan bazı olaylardan dolayı satamadık. Bu ev bizim için çok büyük. Biz bu evi şu an 2+1 olarak kullanıyoruz. Biz bu evi 4 yıldır satıyoruz. Yarışmadan sonra olmadı yani. Yarışmadan sonra evin değeri arttı satıyoruz falan dermişim!"

Mertcan ailesi, brüt 1000 metre kare olan net ise 650 metre olan villasını bir ilan satış sitesine 8,5 milyon TL'ye satışa koydu. Güzide Mertcan'ın evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL. 10 odası bulunan evin yan tarafında ise bir helikopter pisti bulunuyor.