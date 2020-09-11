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MasterChef Berker, temizlik yaparken böyle düştü!

Berker'in, tezgâhının önüne döktüğü sosu temizlemek isterken ayağı kaydı ve yere düştü

11 Eylül 2020 11:44

MasterChef'te şeflerin beğenisine sunmak için tabağını yetiştirmeye çalışan Berker, tezgâhının önüne döktüğü sosu temizlemek isterken ayağı kaydı ve yere düştü.

 

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterClass'ların verildiği son bölümde Berker'in düşüşü şoke etti. 

Yarışmaya sonradan dahil olan ve başarısıyla kendisini gösteren Berker, dün akşam MasterClass sonrası şeflerin istediği yemeği yapmaya çalıştı. Ünlü şef Danilo Zanna ile sohbet eden Berker, hazırladığı sosu tezgahının ön tarafına döktü. Yeri hemen paspasla temizleyen Berker, havlu kağıt ile kurulamak isterken ayağının kayması sonucu kalçasının üzerine sert bir şekilde düştü. Berker'in düştüğünü gören yarışmacılar ise kısa süreli şok geçirdi.

Gözünün önünde düşen Berker'in görünce kahkahaya boğulan Danilo Zanna, bir süre gülmekten konuşamadı.

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