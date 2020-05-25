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'Masken yok' diye uyarılınca pantolonunu indirdi; yüzünü iç çamaşırıyla kapadı!

25 Mayıs 2020 11:15

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir kargo şirketinin şubesine giden bir müşteri, maske takmayarak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine tepki gösteren kadın, diğer müşterilerin ve çalışanların gözü önünde bir anda pantolonunu indirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında iç çamaşırını çıkaran kadın, maske gibi kullanarak yüzünü kapadı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.


12 Mart'tan bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilirken, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise devam ediyor.

Ukrayna’da 21 bin 245 Koronavirüs vakası tespit edilirken, yükselirken, 25 Mayıs itibariyle 623 kişi de hayatını kaybetti.

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