Maske zorunluluğunu fırsat bilen hırsız, gündüz vakti marketten televizyon çaldı

İstanbul’da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı. Kameralara yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul Gaziosmanpaşa bir markete siyah bir maske ile giren şahıs, müşteri gibi bazı ürünleri inceledi. Daha sonra harekete geçen şahıs bin 500 lira değerinde televizyonu raftan indirdi. Televizyonu acil çıkış kapısına kadar taşıyan şahıs mağaza çalışanlarını görerek tedirgin oldu ve televizyonu yerine koydu. Bir süre daha etrafı kolaçan eden şahıs, televizyonu tekrar raftan indirerek şahıs acil çıkış kapısına yöneldi.

Şahıs televizyonla birlikte acil çıkış kapısından kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından mağazaya gelerek güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.