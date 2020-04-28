T24 LogoT24 Logo
Haberler

Maske zorunluluğunu fırsat bilen hırsız, gündüz vakti marketten televizyon çaldı

28 Nisan 2020 10:06

İstanbul’da market zincirine yüzündeki maske ile müşteri kılığında giren şüpheli, çalışanların dalgınlığından faydalanarak televizyon çaldı. Kameralara yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul Gaziosmanpaşa bir markete siyah bir maske ile giren şahıs, müşteri gibi bazı ürünleri inceledi. Daha sonra harekete geçen şahıs bin 500 lira değerinde televizyonu raftan indirdi. Televizyonu acil çıkış kapısına kadar taşıyan şahıs mağaza çalışanlarını görerek tedirgin oldu ve televizyonu yerine koydu. Bir süre daha etrafı kolaçan eden şahıs, televizyonu tekrar raftan indirerek şahıs acil çıkış kapısına yöneldi.

Şahıs televizyonla birlikte acil çıkış kapısından kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından mağazaya gelerek güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

istanbulmarkettelevizyon hırsızlığımaskeli şahısBİM

Diğer Videolar

İlker Başbuğ'un avukatı: Hakan Fidan komisyona hükümetin MİT'e "TSK'ya FETÖ ile ilgili bilgi vermeyin" talimatı verdiğini söylemiş

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık ve tecavüz için konuşmalı

"Bahçeli istedi, MHP'li Kılavuz, Özgür Özel'den özür diledi"

Dükkândaki iki kişiyi vuran saldırganlar, işletmeyi kaçarken ateşe verdi!

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Online sınavlar ile mağdur olacağız; bilgisayarı, kamerası olmayanlar var; sınav...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9...

"FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24