Maske zorunluğu, seçim yasası değişikliği ve HDP'siz HDP tartışmaları: T24 programcıları yorumladı

Maske takma zorunluluğu olan illere İstanbul, Ankara ve Bursa'da eklendi. Böylece maske takma zorunululuğu olan iller 45'e yükseldi. Alınan karar vatandaşı nasıl etkileyecek?

Habertürk TV'de sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın 'HDP'lilerin neden konuk edilmediğine' yönelik "Bu bir tercihtir" açıklamasının ardından HDP'ye yapılan medya ambargosu tartışmaları devam ediyor.

AKP'nin seçim sisteminde değişiklik yapacağı iddiaları kulislerde nasıl konuşuluyor. İktidar söz konusu değişiklikle neyi amaçlıyor?

Varlık Fonu, binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştiren kararname ve emniyetteki yeni atamalarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konumuna ilişkin tartışmalar...

T24 yazarları Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Gökçer Tahincioğlu, her hafta Perşembe günü T24'te canlı yayınlanan '7. Gün' programında gündemi yorumladı.