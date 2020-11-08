Maske takmayan genç, ceza yememek için polis abisini aradı

İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetlemesi yaptı.

Denetlemelerde maske takmayan bir genç ceza yiyeceğini öğrenince polis abisini arayarak, kendisinden kimlik isteyen memurları dakikalarca bekletti.

Genç daha sonra görevli memura abisiyle konuşması için telefonu vermek istedi ancak polis bu teklifi geri çevirdi.

Telefon görüşmesinden umduğunu bulamayan genç dakikalar sonra kimliğini polise verdi ve kendisine Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesildi.