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'Maske tak' uyarılarına öfkelenen kişi terlikle yolculara saldırdı

28 Ağustos 2020 13:43

Güney Kore'de metroya maskesiz bilen bir yolcu, "maske tak" uyarısına öfkelenerek, terlikle yolculara saldırdı.

Güney Kore metrosunda maske kavgası yaşandı. Metroya maskesiz bilen yolcu içerideki yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Uyarılara öfkelenen maskesiz yolcu ayağındaki terliği çıkararak, yolculara saldırdı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Maskesiz yolcunun son durakta polis tarafından gözaltına alındığı ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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