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"Maske Kimsin Sen" programı, A Haber'de böyle yorumlandı: Yahudi asıllı Rothschild ailesinin...

Programa "çocukların korunması özelinde" inceleme başlatılacağını duyurulmuştu

03 Ocak 2022 09:51

A Haber'de, RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu FOX TV'de yayımlanmaya başlanan "Maske Kimsin Sen" isimli yarışma programı yorumlandı. Sunucu, programı yorumlarken  "Bu programda pagan ve satanist ritüellerin açıkça propagandası yapıldı" ifadelerini kullandı. 

"Dikkat ederseniz program 7’den 70’e herkesin televizyon başında olduğu, çocukların ekran başında olduğu saatlerde yayımlandı. Bu sembolleri aynı zamanda, Yahudi asıllı Rothschild ailesinin 1972'de verdiği balosunda da dün akşam televizyondaki aynı sembolleri görmüştük" ifadelerini kullandı. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, dün gece bir sosyal emdya kullanıcısının sorusuna yanıt verirken, FOX TV’de yayınlanan "Maske Kimsin Sen" isimli programa "çocukların korunması özelinde" inceleme başlatılacağını duyurmuştu. 

TIKLAYIN - RTÜK'ten, FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen programı hakkında inceleme

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