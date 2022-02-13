“Maske Kimsin Sen” final yapınca Eda Ece: Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda, bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü

Resmî Gazete'de yayımlanan 'Basın ve Yayın Faaliyetleri' genelgesinin, FOX TV'de yayımlanan Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu iddiasının ardından program ‘reytinglerinin düşük’ olduğu belirterek final yapma kararı aldı. Programının final bölümüne jüri üyesi Eda Ece’nin sözleri damga vurdu. Ece, "Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda. Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü" dedi.

Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği ve “The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan program 9. bölümüyle ekranlara veda etti.

Yarışmanın jüri üyelerinden Eda Ece'nin konuşması ise finale damga vurdu.

“Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan’da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için” ifadelerini kullandı.

Program formatı

Programda; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı.