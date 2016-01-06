Marmaris'te Fatimilere ait 900 yıllık tekne batığı bulundu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Marmaris'te Bozburun açıklarında yürütülen çalışmalarda, Fatimilere ait 900 yıllık cam batığı bulunduğu belirtildi. 30 metre derinlikteki ticaret gemisinin, 1 ton cam taşıdığı ifade edildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı da olan Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Harun Özdaş'ın başkanlığında yürütülen sualtı arkeolojik araştırmalarının 2015 yılı çalışmaları tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen "Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Projesi"yle, Türkiye kıyıları batık envanteri çıkartılıyor. Çalışmalarda özellikle Akdeniz'deki ticaret gemileri üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. (Hürriyet)