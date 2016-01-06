T24 LogoT24 Logo
Haberler

Marmaris'te Fatimilere ait 900 yıllık tekne batığı bulundu

06 Ocak 2016 22:12

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Marmaris'te Bozburun açıklarında yürütülen çalışmalarda, Fatimilere ait 900 yıllık cam batığı bulunduğu belirtildi. 30 metre derinlikteki ticaret gemisinin, 1 ton cam taşıdığı ifade edildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı da olan Ege Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBAMER) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Harun Özdaş'ın başkanlığında yürütülen sualtı arkeolojik araştırmalarının 2015 yılı çalışmaları tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen "Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Projesi"yle, Türkiye kıyıları batık envanteri çıkartılıyor. Çalışmalarda özellikle Akdeniz'deki ticaret gemileri üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi. (Hürriyet)

ETİKETLER

marmarisfatımilerticaretgemibatıkhaber

Diğer Videolar

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

Mülteciler Derneği'nden Sinan Oğan'a yalanlama: Suriyeliler ile ilgili iddiaları gerçekte var olmayan, uydurma bir teze dayanıyor

Brendan fırtınası bir AVM’nin çatısını uçurdu

Dipnot Yayınları Demirtaş'ın 'Leylan' romanını paylaştı: Matbaa serüveni bitmek üzere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24