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Marmaris’te yangının ardından bölge havadan görüntülendi

13 Ağustos 2021 10:22

Marmaris’te günlerce devam eden orman yangınlarının ardından bölge havadan görüntülendi.  Osmaniye köyünde yangın sonrası 30 ev tamamen yanarken, 13 evde maddi hasar oluştu. 

Muğla Marmaris’te yaklaşık 13 gün boyunca süren orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası tamamen kontrol altına alındı. Orman yangınlarından geriye ise bıraktığı izler kaldı. Marmaris Osmaniye Mahallesi’ne yakın noktada meydana gelen orman yangınlarının yerleşim alanlarına sıçramasıyla 30 ev tamamen yanarken, 13 evde ise hasar oluştu. Yangında evleri zarar gören vatandaşlara  konteyner ev dağıtımı yapılırken, yangında hasar alan evler ve geriye bıraktığı izler havadan görüntülendi.

Marmaris yangınOsmaniye köyüyangın

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