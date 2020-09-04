Marmaris’te pandemi seferberliğine yabancı turistler de katıldı

Muğla Marmaris’te sağlık ve kamu çalışanları tarafından sürüdürülen yeni tip Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına Rus turistler de katıldı. Maske dağıtımı yapan polis ekiplerine Rus turistler de destek verdi.

13 Mayıs’tan bu yana maskesiz dolaşmanın yasak olduğu turizm merkezi Marmaris’te sosyal mesafe uyarısı yapılıp maskesi olmayanlara da maske dağıtıldı. Bazı kişilerin ise polis ekiplerini görünce çantalarında taşıdıkları maskeyi yüzlerine taktıkları görüldü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler akşam saat 21.00’den 24:00'e kadar Kordon Caddesi’nde bulunan Atatürk Anıtı önünde yabancı turistlere maske dağıttılar. Bazı Rus turistler uygulamaya katılıp yurttaşlarına ve yerli turistlere maske dağıttı maske takmaları konusunda kendi dillerinde uyarılarda bulundu.