Marmaray istasyonlarında bu anons yapılarak tüm peronlar acilen boşaltıldı!

İstanbul’da Marmaray’da yolcular peronlardan boşaltıldı. Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. Hürriyet'e bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, yangın alarmındaki arızadan dolayı sistemi otomatik boşaltma alarmı verdiğini belirttiler. Bu nedenle sistemin düzeltilip Marmaray'ın yeniden normal ulaşıma açıldığını vurguladılar.