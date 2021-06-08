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Marmara'ya atık boşalttığı iddia edilen gübre fabrikasıyla ilgili görüntüler tepki topladı

08 Haziran 2021 08:45

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde faaliyet gösteren gübre fabrikası BAGFAŞ'ın, atık suyunu Marmara Denizi'ne boşaltarak çevreyi kirlettiği iddia edildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Marmara ve çevresindeki müsilaj oluşumu deniz yaşamını tehdit ederken, denizi kirleten fabrikalarla ilgili bir yeni görüntü de Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nden geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan görüntülerde BAGFAŞ'ın atık suyunu Marmara Denizi'ne boşaltarak nasıl kirlettiği açıkça görülüyor.

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