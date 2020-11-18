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Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri, düşerken son anda tuttu

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı

18 Kasım 2020 14:50

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, halk arasında 'baş dönmesi' olarak bilinen 'vertigo krizi' geçiren kasiyer yere düşmekten market müdürünün ani hamlesiyle son anda kurtuldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede bir zincir marketin şubesinde kasiyer, müşteriden aldığı ürünleri kasada okuttuğu sırada, bilinmeyen nedenle "Bana bir şey oluyor' diyerek fenalaştı. Market müdürü Fatih Topal, refleksle başını tutan Şentürk'e müdahale ederek, son anda yere düşmesini engelledi.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Şentürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde halk arasında 'baş dönmesi' olarak da bilinen 'vertigo krizi' geçirdiği tespit edilen kasiyer, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir anda fenalaşan Seda Şentürk'ün baygınlık geçirdiği, yere düşeceği sırada da market müdürünün aniden müdahale ettiği görülüyor.

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