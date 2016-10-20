Markette önce "Düzgün yürü" dedi, sonra saldırdı!

4 çocuk annesi 53 yaşındaki Aslıhan Çamoğlu'nun alışveriş yapmak için gittiği markette önce 'Düzgün yürü' diye sözlü tacize uğradığı, sonra da dayak yediği iddia edildi. Çıktığında tanınmaz hale gelen Çamoğlu, şikayetçi oldu. Saldırgan ifadesinin ardından serbest kaldı. Show Haber'e konuşan Aslıhan Çamoğlu, ''Canım çok yandı, orada hatta ölebilirdim de. Çünkü kimse yoktu. Hiç yok yere markete gidiyorsun, orada dayakla karşılaşıyorsun.ben onu tanımam, o beni tanımaz. İlk defa karşılaştım böyle bir şeyle de...'' dedi. ''DÜZGÜN YÜRÜ DEDİ'' ''Yürüyordum ben arkam dönüktü onlara'' diyen Çamoğlu, ''O şey yaptı bana 'Arkanıza bakın' dedi, o zaman döndüm ben geri. 'Düzgün yürü' dedi bana. 'Döverim seni' dedi, 'Düzgün yürü' dedi bana. 'Ben yürüyorum zaten' dedim. 'Nasıl dövüyorsun sen beni' dedim. 'Böyle dövülür' dedi, eline ne aldığını görmedim. Ağır bir şeyle vurdu kafama'' diye konuştu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Çamoğlu, önce saldırgana müdahale etmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Görüntülerde markettekilerin de Çamoğlu'na dayak atılırken müdahale etmediği görülüyor. Çamoğlu, o anları şöyle anlatıyor: ''Orada duruyordu yine marketin kenarında, 'ben yaptım' diyordu orada soranlara. 'Haketti' dedi. Karışmak istemediler açıkçası daha sonra 'çık bayan dışarı' dedi bana. 'Birbirinizi dışarda yiyin' dedi bitanesi.'' DAYAK SONRASI TANINMAZ HALE GELDİ Dayak sonrası yüzü tanınmaz hale gelen Çamoğlu'nu burnu kırıldı. SALDIRGAN SERBEST KALDI Çamoğlu şikayetçi oldu, saldırgan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. ESNAF DA ŞİKAYETÇİ Saldırgan esnafı da bıktırmış. Esnaf, ''Haraç falan istiyor, dükkanın önüne geliyor milletten para istiyor, vermedikleri zaman vurmaya başlıyor. Önleminin alınmasını istiyoruz artık yeter'' diye isyan ediyor.