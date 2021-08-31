Market kapısındaki televizyonu böyle çaldı

Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerindeki bir market girişindeki televizyonun çalındığını fark eden iş yeri çalışanları, polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin daha önceden 24 suçtan kaydı bulunan M.A. (34) olduğunu belirledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, televizyon ise iş yeri çalışanlarına teslim edildi.

Görüntülerde şüphelinin, marketin giriş bölümüne gelerek, ambalaj içindeki televizyonu saniyeler içinde alarak uzaklaşması yer alıyor. Kaynak: DHA