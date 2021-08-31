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Market kapısındaki televizyonu böyle çaldı

Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı, televizyon market görevlilerine teslim edildi

31 Ağustos 2021 15:19

Osmaniye’de bir kişinin, market kapısı girişinde ambalaj içindeki televizyonu alıp, hızla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı, televizyon market görevlilerine teslim edildi.

markettelevizyonçaldı

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