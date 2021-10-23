Market çalışanı müdür tarafından önce darp edildi sonra işten atıldı iddiası

Malatya’da zincir market çalışanı Ömer Alpay, mağaza müdürü tarafından hırsızlıkla suçlanarak Kod-46 ile atıldığını söyledi. Alpay, mağaza sayımından çıkan 3 bin TL değerindeki açığı ödemek zorunda bırakıldığını ve darp edildiğini de iddia etti.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Malatya’da A101 market işçisi Ömer Alpay, mağaza müdürünün kendisini mağaza sayımından çıkan 3 bin TL’lik açık ve kasa açıklarından sorumlu tuttuğunu ve darp ettiğini iddia etti. Alpay, üç bölge sorumlusunun kendisini depoya görüşmeye çağırdığını ve burada “Ödemezsen hırsızlıktan işten atılırsın” dediğini açıkladı. Alpay, itirazının ardından satış müdürü tarafından darp edildi. Müdür, Alpay'dan savunma aldı ve maaş kesintisine onay belgesi imzalattı. Bunun üzerine, Alpay açıkları ödemek durumunda kaldı ve Kod-46 ile işten atıldı.

Market çalışanlarının örgütlendiği Mağaza Market-Sen, Malatya A101’de başka işçilerin de aynı sorunları kendilerine ilettiğini açıkladı. Mağaza Market-Sen’in aktardığı işçi sorunları şöyle:

“Kasa açıkları ve envanter sayımlarından çıkan açıklar, zorla işçilere ödetiliyor. Baskı ve mobbing ile işçilere fazla mesai yaptırılıyor. Gece geç saatlere kadar işçiler mağaza düzenliyor. Fazla mesai ücretleri ödenmiyor. Haksızlıklara karşı çıkan işçiler sistematik olarak baskıya ve tehditlere maruz kalıyor. İşçiler tehditlerle istifaya zorlanıyor. İşten atmaya 'haklı sebep' oluşturmak için işçilerin sürekli savunmaları alınıyor. Son kullanma tarihi gelen ürünler zorla halka sattırılıyor. Son kullanma tarihi geçen ürünler, fire olmaması için işçilere zorla satın aldırılıyor. İşçiler haftalık izinlerini, yıllık izinlerini 'eleman yok' bahanesi ile kullanamıyor.”