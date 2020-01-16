Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi canlı yayına dahil oldu; ikili arasında ilginç diyalog

Avustralya’nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık’ta mücadele eden Maria Sharapova, röportaj verirken dünyaca ünlü tenisçinin eski sevgilisi Bulgaristanlı tenisçi Grigor Dimitrov ropörtajı bastı.

Maria Sharapova, daha sonra eski sevgilisine şortunu kast ederek,“Bu giydiğin sarı şey de ne?” deyince Grigor Dimitrov, “Beğendin mi?” dedi. Maria Sharapova ise “Pek sayılmaz” diyerek alaycı bir tavır sergiledi. Bunun üzerine Bulgar tenisçi, Sharapova'ya, “Gerçekten mi?, Eskiden bende sarıyı severdin. Ama anlıyorum. İnsanlar değişir" dedi ve alandan uzaklaştı. Bunun üzerine Sharapova kahkaha atmaya başladı.