Margot Robie, Cameron Diaz, Scarlett Johanson'ın da olduğu o video gündemde; 3 milyondan fazla izlendi

Cameron Diaz, Halle Berry, Scarlett Johansson gibi dünyaca ünlü Hollywood aktristlerinin olduğu eğlenceli video, Instagram'da 3 milyonu aşkın kişi tarafından izlenildi. Margot Robbie'nin #BossBitchFightChallenge etiketiyle paylaştığı videoda aktristler karantina günlerinde sosyal mesafeyi koruyarak dövüşüyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgınında, ünlü isimler karantina paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hollywood aktristlerinin yer aldığı son video ise milyonlarca izlenme aldı.

Margot Robbie’nin Instagram’da paylaştığı video Hollywood aktristlerini karantinada buluşturdu. Cameron Diaz, Julia Butters, Halle Berry, Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Juliette Lewis gibi ünlü aktrisler, filmlerdeki dövüş sahneleri kadar usta bir şekilde ve sosyal mesafeye uyarak dövüştüler.