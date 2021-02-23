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Mardin'deki 'ip bina' sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyada kısa sürede viral olan 'İp bina' görenleri şaşırtıyor

23 Şubat 2021 13:19

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve yapısı bakımından sosyal medyada kısa sürede viral olan 'İp binayı' gören bir kez daha bakıyor.

Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medya platformlarında paylaşması üzerine kısa sürede viral oldu. 

Yapısı bakımından 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamıyor. 4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu, boş 4 dairenin kiralanması için de her gün onlarca kişinin talepte bulunduğu öğrenildi.

"İç kısmı daha geniş ve çok konforlu"

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten sakinlerden biri, görüntünün milyonlarca kez görüntüleme ve beğeni aldığını söyledi;

"Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video da çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konfor bakımından çok konforlu.

Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu vaziyette olduğunu, 4 dairesinin talepleri olmasına rağmen müteahhit tarafından satışı yapılmadığını biliyoruz.

Şu anda binamızdaki dairelerde oturmak isteyen vatandaşların sırada olduğunu ve taleplerin olduğunu biliyoruz. Hatta ‘Boş daire varsa haberimiz olsun’ diye gelen talepler de var.

"Paylaşımların ardından binamız bayağı ilgi gördü"

Biz de takipçisi yüksek sosyal medya hesaplarından binamızın videosunun yer aldığını paylaşımı gördük. Bizi tanıyan arkadaşlarımız paylaşımın ardından bizzat arayarak binamızın meşhur olduğunu söylediler. Bizler de çevremize aslında durumun videoda görüldüğü gibi dar olmadığını söylüyoruz. Binamızda oturan bazı sakinler binamız ile ilgili oluşan algı hakkında basın açıklaması yapılması gerektiğini ifade ettiler. Çoğunluğumuz da aslında durumun böyle olmasını istedik. Ama aslında söz konusu durumun öyle olmadığını, aksine koridorların ve binaların yeterince geniş olduğunu söyleyebiliriz.”

"İlçemizi modern gösteriyor, renk katıyor"

Bir üniversite öğrencisi de ''Binamız gerçekten ilçemize renk katıyor. Aslında ilçemizi modern göstermek anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Binanın verdiği cazibenin uç kısım olduğunu söyleyebiliriz. Uç kısmının dar olması Avrupa’daki binaları anımsatıyor. Binamızın ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

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