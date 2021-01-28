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Mardin'de silahlı kavga; araç kalabalığın arasına dalarak 2 kişiyi ezdi

Olaya karışan 13 kişi gözaltına alındı

28 Ocak 2021 12:06

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada 2’si ağır 5 kişinin yaralandı. Üvey kardeşler arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Dün Kızıltepe Atatürk mahallesi 865'inci sokak üzerinde üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanılan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavganın aile içinde üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği görüldü. Grupta bulunanlardan biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı.

 

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