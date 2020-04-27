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Mardin'de bir polis, vatandaşa tokat attı; boğazını sıktı!

27 Nisan 2020 13:47

Mardin Derik'te sokağa çıkma yasağının devam ettiği 25 Nisan'da bir esnafa polis önce tokat attı. Ardından boğazın sıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiği 25 Nisan'da işyerini açan S.Y. adlı esnafa bir polis, önce tokat attı. Ardından boğazın sıktı.
 
Görüntülerde, polisin cezai cezai işlem uygulamak yerine esnafı bir otobüsün arkasına götürdüğü ve sonrasında önce yüzüne tokat attığı, ardından ise boğazından sıkarak ittiği görülüyor. 
 
Konuya dair telefonla ulaştığımız esnaf S.Y., konuya dair şimdilik konuşmak istemediğini belirtti.
 
Kaynak: MA

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