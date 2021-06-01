01 Haziran 2021 22:13
T24 Video Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz" dedi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, normalleşme kararlarının ardından da bekletinleri karşılanmayan sanatçılar için şunları söyledi;
"Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz. Aynı zamanda pandemi tedbirlerine uygun şekilde parklarımıza kuracağımız mutluluk sahneleri sanatçılarımızın emrinde olacak. Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak."
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