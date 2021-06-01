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Mansur Yavaş: Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz

"Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak"

01 Haziran 2021 22:13

T24 Video Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz" dedi. 

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mansur Yavaş, normalleşme kararlarının ardından da bekletinleri karşılanmayan sanatçılar için şunları söyledi; 

"Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak"

"Zor günler geçiren müzisyenlerimize yeni destek paketimizi bu hafta açıklıyoruz. Aynı zamanda pandemi tedbirlerine uygun şekilde parklarımıza kuracağımız mutluluk sahneleri sanatçılarımızın emrinde olacak. Müzik ve mutluluk başkentin sokaklarını her zaman dolduracak."

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