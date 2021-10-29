Mansur Yavaş, yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi: Belediye kentte yaşayanların hem annesi, hem babasıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Yavaş, “Ankara, 2. Yüzyıl İçin Yeni Bir Vizyon” adlı toplantıda Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlatıp, soruları yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunan Yavaş, “Kentimizde artık hangi bölgenin daha çok oy verdiğine bakılarak değil, hangi bölgenin daha çok ihtiyacı olduğuna bakılarak çalışmalar sürdürülüyor. Kimseyi ayırt etmeden, 6 milyon Ankaralı ile kentimizi yönetmeye başladık” diye konuştu. Yavaş, “Belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı basın mensupları, ajansların Türkiye büro şefleri ve 48 ülkenin büyükelçiliklerinin basın ataşesiyle bir araya geldi. Yavaş, “Ankara, 2. Yüzyıl İçin Yeni Bir Vizyon” adlı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışını anlattı.

"Ankara huzurun kenti oldu"

Ankara’nın Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal üretimin, sanayileşmenin, kültürün, sanatın, mimarinin ve kent planlamasının da başkenti olduğuna dikkat çeken Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar son yıllarda bu kimlik geri plana atılsa da bizler bu süreci yeniden ve hızlı şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Ankara artık ayrıştırmanın değil, birleştirmenin, kavganın değil huzurun kenti oldu. Kentimizde artık hangi bölgenin daha çok oy verdiğine bakılarak değil, hangi bölgenin daha çok ihtiyacı olduğuna bakılarak çalışmalar sürdürülüyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi, ‘Tüm insanlar hukuk önünde eşittir ve hukukun korumasında eşit haklara sahiptir.’ İşte bu anlayışla, kimseyi ayırt etmeden, 6 milyon Ankaralı ile kentimizi yönetmeye başladık.”

Şeffaf yönetim

Göreve geldiği günden itibaren 2 bin ihalenin canlı yayınlandığını hatırlatan Yavaş, yabancı basın mensuplarıyla şu bilgileri de paylaştı:

“Bütçemizi 565 sivil toplum kuruluşuna yazı yazıp birlikte belirledik. Yaptığımız harcamaları hem pankartlarla hem de internet sitemizden sürekli olarak yayınladık. Artık bu kentte, karla mücadele araçlarında bile kamera var ve insanlar canlı yayında yapılan çalışmaları izleyebiliyor.

Dezavantajlı insanlarımızın yanında olduk, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Capitals Initiative Platformuyla 46 ülke başkentini bir araya getirdik. Öncüsü olduğumuz bu oluşum ile salgın sürecini, ülkelerdeki ve başkentlerdeki faaliyetleri, gelişmeleri birlikte takip ettik. Gerek kentimiz içerisinde gerekse uluslararası alanda büyük bir dayanışma örneği sergiledik.”

"Dünya belediye başkanları ödülü"

“Ortak çalışmalarla zorlukların aşılmasını sağlamanın, kalkınma çalışmalarının dayanışma ile yürütülmesinin ve istihdamın ancak böyle sağlanabileceğinin önemini çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda en son dostluk ve iş birliği anlaşmamızı da 3 gün önce Avrupa Birliği’nin merkezi kabul edilen Brüksel şehri bölge yöneticileri ile imzaladık. En önemli vaadimiz; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını ortaya koymaktı. Bu yönetim anlayışımız sonucunda İnsani Gelişim Vakfı’ndan ‘Yönetişim ve Saydamlık’ ödülünü aldık. Uluslararası Şeffaflık Derneği ise bizi şeffaflık ödülüne layık gördü. En son geçtiğimiz ay, City Mayors Foundation tarafından verilen ‘Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü’nün gururunu 6 milyon Ankaralı olarak hep birlikte yaşadık. Ankara Kent Konseyimiz ise Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği tarafından ‘Katılımcılık Etki Ödülü’ aldı.”

"Belediye kentte yaşayanların hem annesi, hem babasıdır"

“Bu kentte birlikte yaşamanın verdiği huzuru ve mutluluğu sağlamaya çalıştık. Kimseyi ayırt etmedik, herkesin gücümüz yettiğince yanında olduk. En büyük amacımız Ankara’da yaşayan hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, kimsenin aç ve açıkta kalmamasıdır. Bir belediye, kentte yaşayan insanların hem annesidir hem babasıdır. Aynı zamanda bir devlet kurumu olarak halkla en yakın temas kuran birimdir.

Bundan sonra da Ankara’yı bu bilinçle yönetmeye devam edecek; ulaşımı, yeşil alanları, sanayisi, kırsal üretimi, eğitime verdiği önem, kültürü ve sanatıyla kentimizi dünya başkentleriyle yarışır hale birlikte getirecek ve Ankara’yı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru hak ettiği yerlere birlikte ulaştıracağız.”

"Başka bir hedefe odaklanma niyetim yok"

Programa katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Ankara halkı beni Ankara Büyükşehir Belediyesini, Ankara’yı yönetmem için seçti. Ben aynı anda sakız çiğnerken bisiklete binebilirim, ama belediye başkanlığı yaparken bir başka hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok. Öncelikli olarak, mutlaka ve mutlaka 6 milyon Ankaralıya sorumluluğumu yerine getirerek, onları keyif içinde yaşadıkları bir Ankara, konfor içinde yaşadıkları bir Ankara, aç ve açıkta kimsesi olmayan bir Ankara, zengin bir Ankara vaadimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu yapılan anketler hep bizim dışımızda yapılıyor. Ve kamuoyundaki Ankara için yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyet bir şekilde Türkiye’ye yansıyor. Ben sadece bu nedenle ismimizin ön plana çıktığını düşünüyorum. Türkiye’de ne düşünülüyor diye hiç anket falan yaptırmadım. Dolayısıyla işime odaklanmış bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum ve gerçekten Ankara’daki insanların hizmetlerimizden memnun olmasından ben de son derece memnun oluyorum.”