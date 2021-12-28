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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birlikte türkü söyledi

Yavaş ve İmamoğlu, Ankara'nın Taşına Bak türküsünü birlikte seslendirdi

28 Aralık 2021 09:16

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Taşına Bak türküsünü birlikte seslendirdi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü.

Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar, sahnede türkü de söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birlikte sahneye çıktı.

Yavaş ve İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da bulundu.

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