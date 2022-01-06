Mansur Yavaş'tan Metaverse paylaşımı: "İcraatlarımızla orada da olacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden Metaverse duyurusu yaptı.

Mansur Yavaş, Ankara'nın, Log Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test şehri olduğunu açıkladı. Yavaş, "BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında “Ankara’mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4. test şehri oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca Yavaş, sözlerini bir video ile de destekledi.