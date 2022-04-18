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Mansur Yavaş'tan, Melih Gökçek'in eleştirilerine: İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var

18 Nisan 2022 09:18

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanıyken görevden alınan AKP'li Melih Gökçek dönemini,"Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var" sözleriyle eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi'nde 2021 yılına ait faaliyet raporunu sundu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken görevden alınan Melih Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken Murat Ağırel'in iki kitabını göstererek Melih Gökçek'in eleştirilerine yanıt verdi. Yavaş, "Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, final budur" diye konuştu.

 

Mansur YavaşMelih GökçekAnkara Büyükşehir BelediyesiMurat Ağırel

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