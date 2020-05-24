Mansur Yavaş'tan 'Bayram Gazetesi' paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Mobil uygulamasından okunabilecek Bayram Gazetesi'ni duyurdu.

Mansur Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Bayram Gazetesi'ni tanıttı. Gazete, Başkent Mobil uygulamasından online olarak okunabilecek.

Yavaş, 'Bayram paylaşmaktır, birliğin ve beraberliğin en güzel örneğidir. Coşkudur, sıcak bir gülümseyiştir. Çocukluğumuzun en güzel anıları bayramın neşesiyle birleşir. Geçmişin unutulmayan değerleri, bugünün heyecanıyla bütünleşir. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun' notuyla paylaştığı videoda, gazete bayisi bulunan babası Sadık Yavaş'ın gazete dağıtırken çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi.