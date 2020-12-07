Mansur Yavaş'tan AKP ve MHP'li Meclis Üyeleri'ne: Ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup, cevabını almadan kaybolmak; siyaseten ahlaki değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından Meclis'te yaptığı konuşmayı paylaştı. Yavaş konuşmasında AKP ve MHP Meclis Üyeleri'nin birtakım iddialar ortaya attığını ve cevabını almadan gittiklerini söyledi. Yavaş şöyle konuştu;

"Ortaya sadece anlaşılmaz bir şeyler koyup, 'Bu ne oldu?' diye soru sorup arkasından da bunun cevabını almadan ortadan kaybolmak, ertesi gece 2'ye kadar da toplantıyı sürdürdükten sonra biz 'Açıklamamızı bir sonraki Meclis toplantısında yapacağız' deyince bu kez de basına 'Mansur Yavaş cevap veremedi' diye konuşmak siyaseten ahlaki şeyler değildir."

Twitter hesabından o anları paylaşan Yavaş "25 belediye başkanımızı gece yarısına kadar dinlememize rağmen, biz sunumumuzu gerçekleştirecekken salondan ayrıldılar. Sadece Ankara halkının değil, tüm Türkiye'nin gerçekleri duymasını sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yetim hakkı yedirilmeyecek" diye yazdı.