Mansur Yavaş: Süt yardımı yapıyoruz bir şey demiyorsunuz, et yardımı deyince neden alevlendiniz anlamadım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclis toplantısında 3 yıllık faaliyet raporunu sundu. Yavaş, belediyenin yaptığı et yardımına ilişkin, “Biz YKS yardımı yaptık diye de yayınladık, ona sesiniz çıkmıyor. İnternet yardımı yaptığımızı sürekli söylüyoruz, ona bir şey demiyorsunuz. Kırtasiye, süt yardımı yapıyoruz bir şey demiyorsunuz. Niye et yardımı deyince birdenbire alevlendiniz ben anlamadım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün Belediye Meclis toplantısında, belediyenin 3 yıllık faaliyet raporunu sundu. Yavaş, tablolar ile yaptığı sunumda şu bilgileri verdi:

“2021’de planlanıp 2022 yılında hayata geçirildi;

-240 bin 792 ailenin Başkent Kartlarına kişi başı 100 lira et yardımı olmak üzere, toplam 24 milyon 79 bin 200 lira birinci ödemeleri

-246 bin 669 ailenin Başkent Kartlarına kişi başı 100 lira et yardımı olmak üzere toplam 24 milyon 666 bin 900 lira ikinci ödemeleri yatırıldı.

-251 bin 609 ailenin Başkent Kartlarına kişi başı 100 lira et yardımı olmak üzere toplam 25 milyon 160 bin 900 lira üçüncü ödemeleri yatırıldı.”

Yavaş, et yardımına ilişkin, şunları söyledi:

“Şimdi bu et yardımını söyleyeyim, arkadaşlar bana çok kızmış Sinan Bey falan niye yayınlıyorsunuz diye. Biz YKS yardımı yaptık diye de yayınladık ona sesiniz çıkmıyor, internet yardımı yaptığımızı sürekli söylüyoruz ona bir şey demiyorsunuz, kırtasiye, süt yardımı yapıyoruz bir şey demiyorsunuz niye et yardımı deyince birdenbire alevlendiniz ben anlamadım. İsim yok, kime verildiği belli değil. Biz bu kararı alıp dağıttıktan sonra ilk gelen maili ben size söyleyeceğim ‘Başkanım ben 3 aydır 3 yaşındaki kızıma anne köftesi istiyordu ve veremiyordum, Allah razı olsun’ doğal gazla ilgili gelen maili söyleyeyim; ‘Sayın başkanım biz şimdiye cebimizde ne para varsa 20, 30 lira onunla doğal gaz alabiliyorduk. Ben hayatımda bir sefer 200 lira alabildim ama şimdi siz 500 lira yatırdınız, çocuklarım ısınacak’ diyor. Türkiye’de ilk defa bu yardımı biz yaptık.”

Doğal gaz yardımına ilişkin bilgiler ise şöyle:

“2021 Kasım ayında başlamak üzere;

-182 bin 896 lira ailemize kişi başı 500 lira olmak üzere toplam 91 milyon 448 bin lira birinci ödemeleri,

-195 bin 934 lira ailemize kişi başı 500 lira olmak üzere toplam 97 milyon 967 bin 700 lira ikinci ödemeleri,

-203 bin 626 lira ailemize kişi başı 500 lira olmak üzere toplam 101 milyon 813 bin üçüncü ödemeleri

-209 bin 212 lira ailemize kişi başı 500 lira olmak üzere toplam, 104 milyon 606 bin dördüncü doğal gaz yardımı”

Yavaş, yapılan doğal gaz yardımına ilişkin ise şöyle konuştu:

“Doğal gaz yardımı biz üç ay yaptık, niye 3 ay yaptığımızı da söyleyeyim. Başkent Gaz bize, bizde sosyal yardımı kayıtlı ailelerin listesini ve bunların ortalamasını vermedi. Vermeyince biz 2 bin 100 lira kömür parasını ne kadar yatırıyorsak onları yatıralım dedik. Halbuki şöyle bir hatamız olmuş; bir ton kömür veriyorsunuz, o bir ton kömürü 1 ay yakıyor ama siz 1500 liralık doğal gaz verirseniz bunu 3 ay yakıyor. Ortalamalarını bize 1350- 1500 -1800 olarak bildirildiği için dördüncü yardımı yapmadık. O faturalarını arttığı paraları başka şekilde kullanamıyorlar. Ellerinde kaldı, daha sonraki ayın faturalarından ödemek durumunda kaldılar. O yüzden Başkent Gaz ile birtakım sıkıntılarımız var.”

Yavaş, su yardımına ilişkin şu verileri paylaştı:

“Su metreküp fiyatının gelişimi;

2005-2018 (ortalama) 1 lira 60 kuruş dolar= 23, 5 lira

Mart 2022’de 60 kuruş dolar

Yılda ortalama 300 milyon lira fark”

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Bakıyoruz simit atılıyor: suya zam yaptı belediye. Rakam ortada arkadaşlar, bunların dökümü var. Arzu eden arkadaşa dökümünü verebiliriz. 2005-2018 yılında insanlar hayati ihtiyacı olan suyu bugünün parasıyla 23 buçuk liraya satmışlar. Bu paralar ne olmuş? Çöp projelere gitmiş. 2015’te 2017 yılları arasında kaç liradan bindirmişsiniz, zam zam deyip duruyorsunuz ya… ortalama 1,29 doları bulmuş bir ara. 20 liranın üzerinde yapar değil mi? Ortalaması da 2002’den itibaren 1 dolar. Yani 1 dolara otobüs bileti satmışsınız. Vatandaşın mecbur olduğu bütün şeydeki rakamlarınız maalesef çok çok fazla.”

“Vatandaşların ihtiyaçlarını görüyoruz. Nereye harcıyorlar? Daha önceki ihtiyaçları nedir? Onları tespit edecek en azından elimizde bir veri oluşuyor” diyen Yavaş; ABB tarafından, maddi sıkıntı yaşayan yurttaşlara verilen Başkent Kart’ın gider verilerini şöyle paylaştı:

“Başkent Kartlara bugüne kadar toplamda;

-264 milyon 366 bin lira genel ihtiyaç

-23 milyon 834 bin 850 lira eğitim

-65 milyon 398 bin 700 lira kömür

-295 milyon 682 bin 500 lira doğal gaz

-73 milyon 937 bin 900 lira et desteği

Toplamda 723 milyon 219 bin 950 lira destek verilmiş olup, her destek alan vatandaş sayısı 250 bini geçmiştir.”

Kaynak: ANKA