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Mansur Yavaş, kendisine yönelik "Birilerini zengin etmiş" iddialarına yanıt verdi: İsim istiyorum, hodri meydan

"En yakın arkadaşım veya mesai arkadaşım olsun yetim hakkı yedirmeyeceğim"

16 Nisan 2022 09:51

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi'nde yaptığı sunum sırasında kendisine yönelik "Birilerini zengin etmiş" iddialarına yanıt verdi. Yavaş, ""İsim istiyorum. Hodri meydan! Onlar eski dönemdeydi. Yetim hakkı yiyenin yakasına yapışırım" dedi. 

İddiaları yalanlayan Yavaş, "Partili arkadaşlarım, akrabam veya yakın arkadaşlarım olabilir hodri meydan, Ankara'da ilk 1000'in içine giren varsa gösterin. İsim istiyorum" diyerek "Onlar eski dönemdeydi. Bizim dönemimizde öyle bir şey yok. En yakın arkadaşım veya mesai arkadaşım olsun yetim hakkı yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı. 

 

Video: Yol TV

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