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Mansur Yavaş, esnafa maddi yardım yapılacağını söylemişti; esnaflar konuştu: Çok kısa bir sürede dönüş yapıldı

03 Nisan 2020 13:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından paylaştığı videoda, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde işsiz kalan, maddi sıkıntılar yaşayan ve bu süreçte belediye tarafından destek alan esnafların ifadelerine yer verildi. 

Ankara Sincan'da bir dolmuş durağında esnaf olduğunu belirten bir kişi, "Koronavirüs yüzünden ulaşımdaki aksamalardan dolayı işe gidemez olduk. 2 gün öce Büyükşehir Belediyesine başvurmuş olduğum yardımda çok kısa süre içinde dönüş yaptıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerine" dedi. 

Simit sektöründe olduğunu ifade eden bir kişi de "İş olmadığı için biz de çalışamıyoruz. Belediyemizin bu desteğini duyduk. Başvuralım dedik. İyi de oldu" ifadesini kullandı.  

Bir servis şoförü ve dolmuş şoförü de yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdiler. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen küçük esnafa 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verildiğini açıklamıştı. 

Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu süreçte ekonomik olarak zor duruma düşen küçük esnafa 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verildiği belirtmişti. 

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